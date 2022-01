ÖSV

Nina Gangl aus Spillern räumte heuer wieder bei den Staatsmeisterschaften ab: Den Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse in ihrer Paradedisziplin, den 50 Metern Freistil, gab es über die Kurz- und Langbahn, dazu Silber über 100 Meter Freistil bei beiden Bewerben, dazu noch drei weitere Bronzene auf der Kurzbahn. Auch in der Juniorenwertung schlug die 18-Jährige zu, dort schnappte sich mehrere Meistertitel. International setzte sich sowohl bei der EM in Ungarn als auch WM in Abu Dhabi ihre Duftmarken.