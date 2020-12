privat

2018 gewann Daniel Hochleitner bereits die NÖN-Sportlerwahl, damals allerdings noch im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Zwei Jahre später ist der 28-Jährige im Bezirk Krems wieder nominiert. Der Lehrer für Geographie und Sport am Piaristengymnasium in Krems lebt mittlerweile in Stratzing. An seinen herausragenden Qualitäten in der „Randsportart einer Randsportart“, wie er Flag Football selbst bezeichnet, hat der Wohnortwechsel nichts verändert. Im Oktober feierte er mit seiner Mannschaft, den Klosterneuburg Indians, den vierten Meistertitel in fünf Jahren.