Sportlerwahl im Bezirk Krems

Foto: ÖGV

Im abgelaufenen Jahr hievte Golferin Norah Sofie Seidl ihre Karriere mit der Teilnahme bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Frauen in Kanada auf ein neues Level. Auch wenn die Stratzingerin dort nur auf dem 46. Platz in der Einzelwertung landete, war das Großereignis doch eine weitere wichtige Etappe in ihrer vielversprechenden Karriere. Bei der Team-EM in Island schnitt Seidl auf Rang 40 als beste Österreicherin ab. Ab Sommer studiert die Nationalteamspielerin über ein Stipendium an der Privatuniversität Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma.