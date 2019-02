Privat

Die 14-Jährige näherte sich im Jahr 2018 kontinuierlich an die Spitzenplatzierungen in ihrer Altersklasse an. Ein Höhepunkt in der erfolgreichen Saison der Stratzingerin war das Finale der Austria Junior Golf Tour in Bad Tatzmannsdorf, bei dem sie nach vorübergehender Führung auf Platz drei landete. Österreichs Golfer Nummer eins, Bernd Wiesberger, gratulierte ihr persönlich zu dieser Leistung. Schon zuvor ließ sie mit Top-Leistungen in der Turnierserie aufhorchen. Gut lief es für Seidl auch bei den internationalen österreichischen Meisterschaften der Jugendlichen in Haugschlag, wo sie unter 230 Teilnehmern den dritten Platz bei den Mädchen belegte.