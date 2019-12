Horst Sommer

Im Sommer 2018 wechselte Jannick Schibany aus Amstetten zum Kremser Sportclub. Bekannt war der 26-jährige Mittelstürmer schon immer für seinen Torriecher, was er in seiner Premierensaison für den altehrwürdigen KSC zeigte, damit rechnete aber wohl niemand. 34 Tore hatte Schibany am Ende der Saison auf seinem Konto stehen. Ein Wert, den in der 1. Landesliga zuletzt nur Ex-Profis wie Frank Egharevba oder Miroslav Slavov, damals auch im Dress des Kremser Sportclubs, erreichten. In der aktuellen Saison hält Schibany bei sieben Toren – ein Wert, den er nach Wochen mit kleineren Wehwehchen in der Frühjahrssaison wohl bald ausbauen wird.