Sportlerwahl im Bezirk Krems

Noch immer ein Newcomer in der Downhill-Mountainbike-Szene ist Christof Stulik. Grün hinter den Ohren ist der 19-Jährige aus Krems-Egelsee aber schon lange nicht mehr. Seit 2021 gehört Stulik dem Nationalkader an und fährt seitdem regelmäßig Spitzenplätze ein. Im Sommer sicherte er sich die Bronzemedaille bei den Österreichischen Meisterschaften in der Eliteklasse. Wenige Wochen später klassierte sich Stulik bei der Europameisterschaft in Slowenien als drittbester Athlet in rot-weiß-rot auf Rang 29.