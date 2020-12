privat

Die Saison war auch bei den Artisten am Motorrad covid-bedingt verkürzt, doch bei zwei A-Cuprennen konnte sich die TTT-Topfahrerin doch in Szene setzen. Ende Juli holte sie sich vor den Augen des Trial-Weltmeisters von 1979, Berni Schreiber aus den USA, den Klassensieg in Kufstein. Bei teilweise fast unfahrbaren Verhältnissen im Regen speziell am Sonntagvormittag konnte sie die Fehleranzahl am geringsten halten. Im September legte sie dann bei optimalen Bedingungen in Gaissau (Salzurg) mit dem dritten Platz nach. Die 26-Jährige, die in ihrer Jugend auch als Badminton-Talent galt, fährt in der Klasse Ladies Trophy.