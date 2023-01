Sportlerwahl im Bezirk Lilienfeld

Foto: SGVH

Die SG St. Veit/Hainfeld macht seit Jahren mit seiner starken Mannschaft in der 2. Bundesliga von sich reden. Klubintern sind es aber auch zwei Oldies, die für Gesprächsstoff sorgen. Das Duell des 86-jährigen Johann Thaller mit dem 88-jährigen Herbert Wokurek hat, wen mag’s verwundern, Tradition. Beide spielen noch Meisterschaft und nicht, wie man vermuten würde, in der 4. und letzten Klasse, sondern immer noch in der 2. Klasse. Da in dieser die SGVH sogar zwei Mannschaften stellt, sind die Oldies Kontrahenten. Im Herbst setzte sich im direkten Duell der beiden mit Thaller die Jugend durch. Nominiert haben wir den Evergreen jetzt stellvertretend für beide, aber auch weil Thaller in seiner 2er-Mannschaft zudem seine weit jüngeren Teamkollegen an Siegen in den Schatten stellt. Im Gölsental genießen die Tischtennis-Oldies jedenfalls Kultstatus und sind ein Vorbild auch an Trainingseifer und Lebensfreude! Wenn Thaller nicht selbst spielt, dann macht er halt den Schiedsrichter.