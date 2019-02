privat

Zusammen mit Schwester Lisa zählt sie zu den Stützen der Zweier-Mannschaft der SG in der 2. NÖ Landesliga und außerdem spielen beide auch in der 2. Frauenbundesliga. Dazu müssen die „Füchsinnen“ aber weite Anreisen in Kauf nehmen, denn sie spielen da für Kirchberg (Tirol). Sandra liegt aktuell in der 2. BL-Rangliste mit Platz 5 vor ihrer Schwester (11.), was den Ausschlag für ihre Nominierung gab.