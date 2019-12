privat

Der 19-jährige St. Veiter musste sich bei den NÖ Jugend-Landesmeisterschaften im Diamond Club Ottenstein erst am fünften Extraloch geschlagen geben. Auch die Austrian Juniors Golf Tour führte Wöll bis zum Finalturnier in Bad Tatzmannsdorf an. Beim Turnier seines Vereins gewann er den Silbernen Krug und wurde auch Klub Meister. Mit Sebastian Wittmann als Caddy sammelte er bei der Challenge Tour im Headfort Golf Club in Irland eine windige Turnierwoche lang Erfahrung. Außerdem schaffte er heuer mit den Adamstaler Einserteam den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse, in der acht teams 2020 um den Staatsmeistertitel spielen werden.