Sportlerwahl im Bezirk Lilienfeld

Sarah Panzenböck ist erst 22 Jahre alt geworden und trotzdem feiert sie bald (2023) zehnjähriges Jubiläum in der Kampfmannschaft des WSV Traisen. Zusammen mit Jasmin Perina bildete sie ein „Supertandem“ schon im Nachwuchs. In der Kampfmannschaft schafften sie es in die Landesliga B, allerdings verabschiedete sich Perina, die in die St. Pöltner Akademie gewechselt war, für eine Zeit zum Hauptstadtklub Madainitennis. Doch 2021 kehrte sie zurück und zusammen haben die Freundinnen sofort wieder den Titel in der Kreisliga A geholt. Am sofortigen Wiederaufstieg sind sie aber dann doch denkbar knapp gescheitert. „Wir haben heuer acht von neun Partien gewonnen, sind aber im letzten Aufstiegsspiel gescheitert“, ärgert sich Panzenböck, die auf Position zwei gespielt und all ihre neun Einzel gewonnen hat, immer noch ein wenig. Im Doppel gab es eine Bilanz von 7:1-Siege für sie.

Ein weiterer Erfolge war der Sieg bei der Meistertour in Hohenberg und der Sieg beim Masters der TMT. Auch im Doppel konnte sie bei der TMT etliche Turniersiege einfahren und mit dem UTV Pielachtal hat sie den Kreiscup im Mixed gewonnen. „Einer der größeren Erfolge in letzter Zeit war der Wintercup-Sieg gegen St. Veit, bei dem ich mich im Einzel gegen Sascha Siedl durchsetzen konnte und im Doppel mit Jasmin dann gegen Ralph und Sascha Siedl“, ist sie stolz auf den Erfolg im „Geschlechterduell“. Die beiden Siege brachten Panzenböck auch einen neuen Bestwert in der ITN-Wertung mit 5,561 Punkten. Aber nicht nur am Court beschäftigt sich Panzenböck mit Tennis. Seit 2021 hat sie einen Sitz im Jugendreferat vom Kreis Mitte und leitet das Kadertraining in der Region Alpenvorland. Und beim WSV Traisen hat sie gerade das Amt der Schriftführerin übernommen. Dazu wird sie die Kreismeisterschaften auf der WSV-Anlage organisieren und leiten.