privat

Ein herausragendes Jahr war es für den elfjährigen Ruprechtshofner Marco Glinz. Der Youngster führte die österreichische Bestenliste in der U12-Klasse in den Kategorien 60 Meter, 60-Meter-Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung und Fünfkampf an. Unter den zahlreichen Medaillen war jene in Gold beim Saisonabschluss in Stadlau, wo Glinz im 60-Meter-Hürdenlauf mit 9,50 Sekunden einen neuen persönlichen Rekord aufstellte. Bei den Landesmeisterschaften holte er in der U12 mit zwei neuen bundesweiten Bestmarken Gold im Weitsprung und über 60 Meter und legte, als Elfjähriger, sogar noch eine Goldmedaille im Weitsprung-Bewerb der U14 nach.