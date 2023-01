Sportlerwahl im Bezirk Melk

Foto: privat

2022 ist sie von Podest zu Podest geeilt: Romana Horatschek. Die 33-jährige Läuferin des ASK Mc Donald’s Loosdorf gewann unter anderem den 34 Kilometer langen Lindkogel Trail, wurde beim Brixen Marathon Erste in ihrer Altersklasse und glänzte beim Zürich Marathon mit einer Zeit von 3:11 Stunden. Daneben stand sie auch bei vielen Läufen in der Region am Stockerl – etwa beim Crosslauf in St. Pölten oder beim Melker Osterlauf.