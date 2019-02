privat

Trotz eines Bluterguss am Knöchel, den sich Hainitz beim Training zuzog, sicherte sich der Kampfsportler bei den österreichischen Meisterschaften im Jiu Jitsu in Wiener Neustadt den Titel in seiner Altersklasse. Damit sicherte er sich zum dritten Mal den Titel. Auch international ließ der Melker mit zwei dritten Plätzen in Slowenien und Budapest aufhorchen.