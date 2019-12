Johann Wickenschnabel

Ob der Manker Stundenlauf, der Schöpfl-Berglauf, der Berglauf in St. Anna im Lavenegg, der Kematener Marktlauf oder der Kinderhilfelauf in Amstetten: Jeweils hieß die Siegerin Franziska Füsselberger. Die 26-jährige Läuferin des ASK McDonalds Loosdorf sicherte sich in einer fabelhaften Saison dazu auch den niederösterreichischen Landesmeistertitel im Berglauf sowie den Landesmeistertitel beim 10-Kilometer-Straßenlauf in St. Pölten.