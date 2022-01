Sportlerwahl im Bezirk Melk

privat

Er kam, sah und siegte: Tobias Kerschbaummayr. Mit 17 Jahren erfüllte sich der Pöchlarner 2021 seinen Traum und stieg in das Renngeschehen der Motorsportwelt ein. Gleich im zweiten Rennen des Peugeot-RX-Cups, in Greinbach, stand Kerschbaummayr ganz oben am Stockerl. Die Strecke in der Steiermark erwies sich als gutes Pflaster für den Pöchlarner: Auch beim nächsten Antreten in Greinbach fuhr Kerschbaummayr Gold ein. Beim Saisonabschluss in Fuglau war der heute 18-Jährige ein drittes Mal nicht zu schlagen und sicherte sich mit dem ersten Platz noch dazu den Gesamtsieg des Peugeot-RX-Cups.