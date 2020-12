privat

Berg-Staatsmeisterin am Hochkar, Zeitfahr-Staatsmeisterin in Lutzmannsburg im Burgenland – in Österreich räumte die Niederkreuzstettenerin Anna Kiesenhofer (29) auch im Jahr 2020 ab. Im Ausland wusste sie ebenso zu überzeugen, überraschte im September als Gesamtdritte bei der international top-besetzten Tour de l’Ardèche in Frankreich – als beste Amateurin unter vielen Profis wohlgemerkt. Zum Drüberstreuen fuhr Kiesenhofer noch einen Top-20-Platz bei der Zeitfahr-WM in Italien ein. So etwas gelang österreichischen Fahrerinnen und Fahrern in den letzten zehn Jahren nur viermal.