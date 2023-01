Foto: privat

856 Kilometer in 24 Stunden – diese unfassbare Leistung brachte dem Wolkersdorfer im November den Titel bei der 24-Stunden-Zeitfahr-WM in Kalifornien. Nur Ultra-Radspezialist und Streckenrekordhalter Christoph Strasser konnte in der US-amerikanischen Wüste schon einmal mehr Kilometer in 24 Stunden fahren. Zum bereits dritten Mal war der Ultraradler auch beim Race Around Austria dabei, diesmal in der „Königsdisziplin“, wo er Zweiter wurde. Logisch, dass der 37-Jährige mit diesen Erfolgen wie im Vorjahr auch Teil der NÖN-Sportlerwahl im Bezirk Mistelbach ist.