Im März 2016 feierte der Mistelbacher als 18-Jähriger sein Debüt in der 2. Landesliga, und von da an gab’s kein Zurück. Der Flügelspieler, der in jungen Jahren einmal fünf Monate bei der Admira kickte, wurde rasch zum Stammspieler und begann zu treffen, was in einer herausragenden Saison 2017/18 mündete: In 21 Spielen gelangen Fellner neun Tore. Von Gegnern schon als „zukünftiger Bundesliga-Spieler“ bezeichnet, lehnte der Youngster im Sommer mehrere Angebote ab (unter anderem vom FAC), um in Mistelbach zu bleiben. Im Winter ging er nun doch, zu Bruck in die Regionalliga Ost. Auch dort stellte er sich gleich mit drei Toren in zwei Spielen vor.