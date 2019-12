privat

Nach seinem Umstieg vom Racketlon auf Squash, zeigte der Großengersdorfer, dass er auch in dieser Spitze nationale Spitze ist. Der 27-Jährige nahm erstmals an einer Europa-meisterschaft im Einzel teil und schaffte sofort den Sprung unter die besten 16 Spieler. Zudem überzeugte er mit seinem Wiener Verein in der Squash-Bundesliga und war auch in der zweiten deutschen Bundesliga engagiert.