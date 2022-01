ÖFT

Die Obersdorferin schrieb im Oktober Geschichte, als sie in Japan als erste Österreicherin überhaupt in ein Mehrkampf-Finale im Kunstturnen einzog. Eine gewisse Gertrude Kolar hatte zwar 1951 eine Bronzemedaille im Mehrkampf erobert, damals aber noch ohne separat ausgetragenes Finale. Männersdorfer, die in Vorarlberg lebt und trainiert, wurde letztlich 22. von 24 Finalteilnehmerinnen. In Österreich bleibt die 24-Jährige ohnehin das Maß aller Dinge, bei der Staatsmeisterschaft in Graz holte sie vier Goldmedaillen.