Coronabedingt gab es für den ehemaligen Gemeinderat in dieser Saison nicht allzu viele Wettkämpfe, weshalb er seine Beine auch der guten Sache zur Verfügung stellte, lief etwa rund um eine Packung Klopapier, 160 Kilometer in 80 Stunden und sammelte mit einem Lauf am Anninger Spenden für „Kinder Stärken“.