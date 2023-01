Sportlerwahl im Bezirk Mödling

Foto: Mautner

Die 2006 geborene Sportlerin skatet erst seit vier Jahren in der Disziplin Street. Sie trainiert vor allem auf dem Skateplatz in Mödling und in der skatearea23 in Wien 23, die vom ehemaligen Profiskater Roman Hackl betrieben wird. Die größte Europäische AM Skate Contest Tour gipfelte im Finale in Innsbruck. Mehr als 40 Skater kämpften beim Best Foot Forward Finale um den Titel. Die Mödlingerin Julia Placek holte sich da Platz 1.