Haunold

Zusammen mit ihren Perchtoldsdorferinnen schrieb die Handballerin in der letzten Saison Vereinsgeschichte, als man erstmals den Aufstieg in die WHA – die höchste Spielklasse Österreichs – feiern konnte. Mit insgesamt 116 erzielten Treffern hatte Kovarik einen großen Anteil am Meistertitel in der Bundesliga.