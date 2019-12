privat

Zwar muss sich der Vösendorfer als Präsident der Racketlon Federation Austria hauptsächlich mit der Organisation des Racketlon-Sports in Österreich auseinandersetzen, dass es Weigl aber auch noch aktiv drauf hat, bewies er erst vor Kurzem. In Leipzip krönte er sich zum Weltmeister des Schlägervierkampfs, bestehend aus Squash, Badminton, Tennis und Tischtennis, in der Altersklasse +45.