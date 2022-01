privat

Der 13-Jährige aus Brunn am Gebirge bewies 2021 erneut sein großes Talent. In der Altersklasse U14 wurde er Niederösterreichischer Landesmeister. Der Schüler des BG Perchtoldsdorf siegte auch in der Doppel-Gesamtwertung der ÖTV-U14-Turnerserie. Im Einzel beendete er die Serie an der dritten Stelle.