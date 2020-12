TNF Matteo Mocellin Storyteller-Labs

Kletterer Stefan Scherz aus Enzenreith konnte beim einzigen Europacup-Bewerb des Jahres (European Youth Cup) in Augsburg/Deutschland als Einziger im Vorstieg in beiden Quali-Routen das Top erreichen und gewann auch im Finale. Bei den ÖM in der Allgemeinen Klasse in Innsbruck wurde er Vizestaatsmeister und bei den ÖM in der olympischen Kombination Erster.