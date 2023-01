Foto: Barta

Mit dem Superliga-Damenteam erzielte Fiona Steiner vom SK FWT Composites Neunkirchen im Kegelsport nicht nur den Staatsmeistertitel, sie ging auch beim Weltpokal in München an den Start. Mit ihren Leistungen trug sie dazu bei, dass das Damenteam in der Champions League mitmischen darf und dort in Runde zwei aufstieg.