Oliver Sellner

Obwohl der 13-jährige Judkoka aus Puchberg am Schneeberg eigentlich U14-Kämpfer des JC Wimpassing ist, trat er bei den österreichischen Meisterschaften der U16 in Straßwalchen/Salzburg an und konnte prompt die Goldmedaille gewinnen (bis 46 kg). Zudem war dies sein erster österreichischer Meistertitel. Eine Talentprobe legte Brunner auch beim Großturnier „Koroska Open“ in Slowenien ab, wo Kämpfer aus 15 Nationen antraten und er sich mit Bronze über seine erste große internationale Medaille freuen durfte.