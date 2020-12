Wallner

Die Kapitänin nimmt beim österreichischen Serienmeister SKN St. Pölten eine Schlüsselrolle ein, ist Stabilisatorin im Mittelfeld – und auch sehr torgefährlich. Bei den ersten überstandenen Runden der SKN-Ladies in der Women’s Champions-League konnte sich Eder jeweils in die Schützenliste eintragen. Mit dem ÖFB-Nationalteam kam Eder in der EM-Qualifikation auf den zweiten Gruppenplatz – nur dem Topfavoriten Frankreich musst man sich im Länderspieljahr 2020 einmal geschlagen geben.