Renato Matijevic ist der dienstälteste Tullner Handballer. Nach den Karriereenden von Andras Bozso, Markus Wagesreiter und Johann Schmölz ist der 30-Jährige der letzte Routinier, der an glorreiche Tullner Zeiten in der HLA erinnert und auch selbst noch für Tulln in Österreichs höchster Liga gespielt hat. Matijevic ist Flügelspieler des in der Spusu-Challenge spielenden UHC Tulln und hält bei zwölf Saisontoren.