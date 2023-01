Sportlerwahl im Bezirk Tulln

Foto: privat

Nina Skerbinz sorgte 2022 sowohl national als auch international für Furore. In den heimischen Bewerben krönte sie sich zur Österreichischen Meisterin in der U13 im Doppel, zur Vizemeisterin im U15-Einzel und im U13-Team. Ein dritter Platz gelang ihr bei der ÖM im U13-Einzel und im U19-Doppel. International gelang ihr der Sieg bei den Austrian Youth Open in Linz in der U13 und der 5. Platz bei der EM, ebenfalls im U13-Einzelbewerb. In der Meisterschaft ist sie eine wichtige Stütze der Tullner Damenmannschaft im unteren Playoff der Bundesliga.