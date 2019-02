privat

Alina Novak war im vergangenen Jahr nicht zu bremsen. Die 15-Jährige holte bei der Damen-Staatsmeisterschaft in Linz dreimal Gold in der Allgemeinen Klasse und wurde Staatsmeisterin in der U15-Jugendklasse. „In diesem Alter bereits zwei Mal Staatsmeisterin in der Allgemeinen Klasse zu werden, ist echt sensationell“, weiß Trainer Leopold Höller.

Mit 70 kg Stoßen überbot sie zudem den seit 13 Jahren bestehenden österreichischen Jugendrekord. Außerdem hatte sich die HSV-Athletin für die Jugend-EM in Mailand qualifiziert, wo sie den sehr guten fünften Gesamtplatz errang. Alina Novak führt in der Kategorie bis 53 kg die österreichische Rangliste an und hält sämtliche österreichische U-15- und U-17-Rekorde in den Kategorien bis 48 und bis 53 kg. Sie hat bereits die Kadernorm 2019 für das Nationalteam geschafft.