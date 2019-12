privat

Maximilian Wolffhardt zählt zu den ganz großen Talenten des UHC Tulln. Der wuchtige Kreisläufer jubelte mit seiner Mannschaft über den Aufstieg in die Bundesliga und die erfolgreiche Verteidigung des Landesmeistertitels. War der 21-Jährige in der Saison 2018/19 per Doppelspielberechtigung auch für die Fivers 2 in der Bundesliga zum Einsatz gekommen, konzentriert er sich in der aktuellen Meisterschaft zur Gänze auf seinen Stammverein. Maximilian Wolffhardt ist der Bruder von Weltklasse-Kanutin Viktoria, die sich heuer im Kajak Einer für die Olympischen Spiele qualifizieren konnte.