Sportlerwahl im Bezirk Tulln

Anna Gröss gewann diese Saison mit dem TC Tulln den Meistertitel in der Landesliga A. Mit ihren zehn Siegen in Einzel und Doppel leistete sie dazu einen entscheidenden Beitrag. Auf ÖTV-Turnier-Ebene spielte sich die 19-jährige Absdorferin vier Mal in ein Endspiel, wovon sie zwei für sich entscheiden konnte. Bei den Doppel-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf erreichte sie das Finale. In der ÖTV-Rangliste der Damen steht sie mit Platz neun unter den Top-10.