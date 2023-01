Sportlerwahl im Bezirk Waidhofen

Foto: USG

Es war ein erfolgreiches und turbulentes Jahr für die Groß-Sieghartser Volleyballerinnen. Zunächst gelang in einer Spielgemeinschaft im Zwettl der Meistertitel in der 2. Landesliga, danach ging’s als eigenständiges Team in der 1. Landesliga weiter. Auch dort schlugen sich Kapitänin Steinmetz & Co. bisher ausgezeichnet.