Karl Stöger

Die Waidhofnerin zählt zur Stammformation bei den SV Horn-Frauen, mit denen sie in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der 2. Liga holen konnte. Auch in dieser Saison läuft’s für Hauer-Deimel und ihre Hornerinnen bisher gut – immerhin konnte die Winterkrone eingefahren werden.