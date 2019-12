privat

Der 29-Jährige ging abermals als Waidhofner Nummer eins in die Landesliga-Saison, war mit einer positiven Bilanz mitverantwortlich dafür, dass sein Team an der vierten Stelle landete. Vor allem im Doppel bewies Trinko mit einer 6:1-Bilanz seine Stärke. Zuletzt war er im Rahmen der Hobbytennis-Tour, die in Anlehnung an die Grand Slam-Turniere in Wien aufgezogen wird, mit Mannschaftskollegen Philipp Schneider erfolgreich unterwegs.