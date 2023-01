Sportlerwahl im Bezirk Wiener Neustadt

Foto: Breitschopf

Der Meistertitel in der Landesliga und der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist der größte Erfolg des Frauenteams in der Vereinsgeschichte – Kindlmayr hat als Kapitänin auf dem Platz und als Damen-Sektionsleiterin abseits davon einen großen Anteil am Höhenflug der Steinfeld-Ladys.