Tom Seiss

Ein Kreuzbandriss setzte die Theresienfelderin längere Zeit außer Gefecht. Doch in der Herbstsaison lief es für Wasser wieder richtig gut. Mit Serienmeister Sankt Pölten blieb die 24-Jährige in der Hinrunde makellos. Wasser selbst kämpfte sich zurück und sammelte wieder Einsatzminuten in der Bundesliga inklusive Torerfolgen.