Die 16-Jährige lief im vergangenen Jahr von Sieg zu Sieg. Bei nationalen Meisterschaften holte sich die Zehnergassen-Schülerin vier Goldmedaillen: In der U18-Klasse gewann sie beim fünf Kilometer-Straßenlauf, über 1.500 Meter und 3.00 Meter. In der U20 war sie über 1.500 Meter die Beste in ganz Österreich.