Neues Jahr, neues Glück. Für die talentierte Groß Gerungserin ging es vom SV Horn zur Vienna in die Bundeshauptstadt, wo die 16-Jährige im 1b-Team in der Wiener Stadtliga auf Anhieb Fuß fasste und in den fünf Einsätzen auch gleich zwei Tore erzielte. Damit gab sie bereits eine erste Empfehlung für die Kampfmannschaft, die in der 2. Liga um den Titel kämpft, ab.