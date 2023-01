Foto: Reininger

Die Schwarzenauerin zählt trotz ihres jungen Alters bereits zur sportliche Spitze Österreichs in der Sportakrobatik. Bei ihrer ersten Teilnahme am World Cup schaffte sie es auf Anhieb in die Finalrunde, wurde Achte. Dazu kommen zahlreiche nationale Erfolge wie drei Landesmeistertitel oder Bronze in der Staatsmeisterschaft. Sie wurde außerdem ins Nationalteam aufgenommen.