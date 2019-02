privat

Die Triathletin Cornelia Krapfenbauer räumte 2018 gewaltig ab. Dem zweiten Platz ihrer Altersklasse beim Ironman in Klagenfurt folgte im August der Sieg bei der NÖ-Meisterschaft in Gerasdorf. Im September eroberte sie sensationell den Vize-Staatsmeistertitel in Podersdorf und holte sich beim Frauenlauf am Frauenwieserteich den Gesamtsieg.