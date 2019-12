Mathias Schuster

Beim Marathon in Linz holte Anna Holzmann als neuntschnellste Frau in 3:09 Stunden die Goldmedaille bei der NÖ Landesmeisterschaft. Bronze gab es bei der Landesmeisterschaft im Straßenlauf beim Cityrun in St. Pölten. Zudem gewann Holzmann den Maissauer Panoramalauf sowie den Kamptallauf, und stand beim Waldviertler Frauenlauf, dem Gmünder Moonlightrun, dem Weitraer Stadtlauf und dem Langenloiser Weinstadtlauf am Stockerl.