Sportlerwahl in der Region Bruck/Schwechat

Foto: privat

Die Verteidigerin des SV Prellenkirchen gelang der Sprung in die U13 der JHG Südost. In der Meisterschaft belegte sie mit ihrem Team Rang zwei. Sie gehört außerdem dem Kader von JHG Girls Vösendorf an. Bei einem Turnier in Barcelona belegte sie mit Vösendorf II Rang fünf.