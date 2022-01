Sportlerwahl in der Region Bruck/Schwechat

privat

Der Wide Receiver der Carnuntum Legionaries hatte mit neun Touchdowns und 754 gelaufenen Yards einen großen Anteil am Finaleinzug in der Division III. Zwar war die knappe Niederlage gegen Ried in der Heimstätte in Schwadorf nur schwer zu verdauen, aber nach dem Aufstieg in die zweite Division träumen der 22-Jährige und seine Teamkollegen bereits vom nächsten Endspiel.