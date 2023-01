Sportlerwahl in der Region Erlauftal

Foto: privat

In ihrer Spezialdisziplin Speerwurf war Larissa Weber bei den U20-Meisterschaften in Wien nicht zu schlagen und holte Gold. Silber sprang dabei im Kugelstoßen heraus. Weber gelang es aber erstmals in der Geschichte des Vereins, sich für die Staatsmeisterschaften in der allgemeinen Klasse zu qualifizieren. Mit 39.03 Meter in Amsteten gelang die Qualifikation. Bei der Staatsmeisterschaft hieß es einmal Lehrgeld bezahlen. Dennoch gelang ihr noch die 40-Meter zu überqueren.