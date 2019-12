privat

Wenighofer steht stellvertretend für die überragende Figur, welche die ASKÖ Purgstall in der 2. Bundesliga abgibt. Mit Platz drei liegen die Erlauftalerinnen so weit vorne wie noch nie in ihrer Geschichte. Einen immens großen Teil zu diesem Höhenflug trägt dabei Wenighofer bei. Nur eine Spielerin hat in der 2. Bundesliga bisher mehr Punkte als sie erzielt (und die hat Anfang Dezember sogar zwei Spiele mehr gespielt). Die Purgstaller Stütze erzielte in neun Partien bisher bärenstarke 171 Zähler. Das sind 19 pro Spiel. Auch in dieser Rangliste liegt Wenighofer aktuell auf dem zweiten Platz.