privat

Der 19-jährige Pressbaumer lebt im Eliteausbildungszentrum in Stams, allerdings noch ohne Kaderzugehörigkeit und büffelt derzeit extern für seine Matura, die er heuer noch abschließen will. Um sich das Skispringen finanzieren zu können, hat er eine Crowdfunding-Aktion laufen („I believe in you – Naim Stanfel“). Zuletzt belegte er beim Austria-Cup in Villach unter 80 Startern Rang vier. Sein nächstes großes Ziel ist es, auf einer Riesenschanze die 200 Meter zu knacken. Bei den österreichischen Meisterschaften belegte er im November in Hinzenbach Rang 32 und sprang da bei widrigen Bedingungen um einen halben Meter weiter als Stefan Kraft, der sich aber doch Rang 23 sicherte.